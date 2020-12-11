В Башкирии 69-летний мужчина погиб в страшном пожаре

В Туймазинском районе произошло страшное событие. В огне в собственном доме погиб 69-летний мужчина . Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Инцидент зафиксирован 10 декабря в селе Райманово. Огнём охватило кровлю и второй этаж кирпичного дома. Во время тушения возгорания было обнаружено тело несчастного. Скорее всего, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В связи с участившимися случаями пожаров в Башкирии к жителям республики обратился глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Всех жителей и гостей Башкирии призывают быть внимательнее в обращении с огнём, не курить в помещениях, а также соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.