В Башкирии перевыполнили годовой план по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»

В Башкирии участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» стало 101 предприятие республики. Это гораздо больше, чем рассчитывали власти региона. За 2020 год, по плану, в проект должны были вот 77 компаний.
Напомним, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» был утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.
В Башкортостане перевыполнили годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» на 31%.
Только в декабре участниками нацпроекта стали девять крупных предприятий Башкирии. По информации пресс-службы Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ, основам бережливого производства, декомпозиции целей и оптимизации производственных процессов обучено 1557 сотрудников предприятий.