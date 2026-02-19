В Башкирии прошёл турнир по умению управлять БПЛА

В Баймакском районе прошёл турнир по умению управлять беспилотными летательными аппаратами. Соревновались девять школьных команд района – энтузиастов инновационных технологий. На первом этапе конкурсанты защищали свои презентации об использовании БПЛА в учебной деятельности. Практическая часть включала в себя гонки, где ученики демонстрировали скорость и маневренность аппаратов, проявляя высокую концентрацию и точность управления.