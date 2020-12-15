Завод «Автонормаль» стал в Башкирии сотым участником нацпроекта по производительности труда

Известно, кто стал сотым участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Им стал завод «Автонормаль», что находится в Белебеевском районе. Планируется, что на этом предприятии до 2024 года будут проводить работу по улучшению эффективности производства.

Соглашение о вступлении в проект подписали первый заместитель Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Муратов Рустам Хамитович и генеральный директор АО «БелЗан» Букарев Роман Евгеньевич в рамках конференции Международная неделя бизнеса -2020. Завод стал сотым его участником.

Нацпроект рассчитан до 2024 года и направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Генеральный директор АО «БелЗан» Роман Букарев считает, что участие в проекте не только обеспечит выявление и устранение различных видов потерь, оптимизацию основных и вспомогательных процессов, но и существенно повысит производительность труда, заметно снизит себестоимость продукции и обеспечит повышение конкурентоспособности предприятия.

«По итогам участия в нацпроекте мы планируем увеличить на 30% производительность труда, значительно сократить производственные потери, что позволит продуктивно использовать наш потенциал, направить сэкономленные ресурсы на инвестиционное развитие, а силами существующего коллектива производить больший объем продукции, генерируя дополнительную сумму выручки, и соответственно, прибыли»

Роман Букарев, гендиректор АО «БелЗан»

Генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров рассказал, что стратегия развития АО «БелЗан» до 2026 года предполагает активную трансформацию предприятия, включающую создание на его базе центра компетенций по производству нормалей для авиастроительных и автомобилестроительных компаний, обновление производственных фондов и увеличение объемов производства в два раза.

«Участие завода в данном проекте придаст дополнительный импульс к внедрению лучших практик по увеличению производительности, повышению квалификации персонала, что благоприятно отразится на экономике предприятия в целом»

Кирилл Федоров, генеральный директор ООО «РТ-Капитал»