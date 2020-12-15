Минздрав Башкирии раскрыл личности двух жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новую статистику по заболевшим коронавирусом в регионе. Напомним, за последние сутки выявлено 155 новых пациентов с подтвержденным COVID-19.

Увеличилось и количество летальных случаев. За сутки подтвердили ещё две смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Первой жертвой стала 68-летняя жительница Иглинского района. У пациентки были выявлены сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь.

Также от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 80-летний мужчина из Уфы. У пенсионера были выявлены такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет 2 типа, сегментарная атрофия, склероз, липоматоз поджелудочной железы, атеросклероз аорты 3 ст., хронический пиелонефрит.