Эксперты доказали, что Владимир Санкин из Уфы не убивал педофила

Подозреваемый в убийстве педофила уфимец Владимир Санкин не совершал инкриминируемое ему преступление. Об этом корреспондентам БСТ сообщили родственники и адвокат подсудимого.

По словам близких, экспертиза показала, что убитый Владимир Зайцев погиб не от рук Санкина, а от обморожения.

Я не считаю, что мой сын убийца, он защищал детей. Диагностика пришла, в ней говорится, что Зайцев умер в результате обморожения, а не мой сын его убил. Мой сын не виноват.

Женщина признается, что весь судебный процесс ей дается с трудом. Чтобы сохранять душевное равновесие, она сидит на успокоительных таблетках. По ее словам, всю их семью уже узнают в ближайшей к дому аптеке, так часто они там бывают.