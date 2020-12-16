В Уфе оштрафовали пансионат, в котором мучили постояльцев

Скандальный пансионат «Моя семья» в поселке 8 Марта был оштрафован. Кировский районный суд Уфы принял решение удовлетворить запрос о приостановлении деятельности дома для престарелых.
Напомним, постояльцев пансионата держали в ужасающих условиях. Пенсионеры ходили без одежды, спали на голых матрасах, без одеял и подушек. Несчастным не оказывался должный уход. Один из постояльцев погиб, пытаясь сбежать из пансионата через окно.
Деятельность дома для престарелых приостановили, а его руководителей оштрафовали на 180 тысяч рублей. Продолжается расследование по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Оказание услуг ненадлежащего качества в отношении круга лиц».