В Уфе оштрафовали пансионат, в котором мучили постояльцев

Скандальный пансионат «Моя семья» в поселке 8 Марта был оштрафован. Кировский районный суд Уфы принял решение удовлетворить запрос о приостановлении деятельности дома для престарелых.

Напомним, постояльцев пансионата держали в ужасающих условиях. Пенсионеры ходили без одежды, спали на голых матрасах, без одеял и подушек. Несчастным не оказывался должный уход. Один из постояльцев погиб, пытаясь сбежать из пансионата через окно.

Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что помещение пансионата не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. пресс-служба Кировского районного суда