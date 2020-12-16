Стали известны подробности смерти маленькой девочки в ванне в Башкирии

Следственный комитет Башкирии прокомментировал трагическую смерть 6-месячной девочки . Малышка утонула в ванне во время купания. Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошёл 12 декабря в посёлке Рощинский. Женщина купала свою дочку в ванне, но отлучилась ненадолго в другую комнату. Придя в ванную, мама заметила, что её дочка в воде без признаков жизни. Обеспокоенная родительница сразу вызвала скорую помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть малышки.