В Башкирии нашли водителя, который сбил человека и скрылся

В Ишимбае произошла смертельная авария. Неизвестный водитель насмерть сбил 53-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Сотрудникам ГИБДД РБ удалось найти предполагаемого виновника ДТП.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Мира и Советской. Пострадавшего в аварии в срочном порядке госпитализировали, однако в больнице он скончался. Вскоре сотрудники правоохранительных органов вышли на след виновника аварии. Им оказался 18-летний местный житель.

По предварительной информации, после аварии молодой водитель спрятал машину в коллективных садах у города, потом он перегнал машину в арендованный гараж в Ишимбае. После 18-летний парень сменил разбитое лобовое стекло, поврежденное крыло и покрасил некоторые элементы кузова. Так подозреваемый хотел скрыть следы аварии. В итоге машину парня нашли в Стерлитамаке в одном из дворов.

Сам молодой человек сообщил, что скрылся с места ДТП, потому что испугался. Было возбуждено уголовное дело.