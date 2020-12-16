В Уфе присяжные назвали виновным Владимира Санкина в убийстве педофила

Судьбу Санкина решали шесть присяжных заседателей, как и хотел сам подсудимый. Жюри вынесло вердикт: он виновен в убийстве. Подробности bash.news сообщил корреспондент БСТ, работавший весь день в суде.

Стоит отметить, что на заседание пришли все близкие Владимира: мама, жена и друзья. Они до конца верили, что суд вынесет оправдательный приговор. К тому же, на последнем заседании стало известно, что экспертиза показала, что уфимский педофил умер не от рук Санкина, а от обморожения.