В Уфе присяжные назвали виновным Владимира Санкина в убийстве педофила

В Уфе состоялся суд присяжных по делу убийства педофила. В преступлении обвинялся житель столицы Владимир Санкин.
Судьбу Санкина решали шесть присяжных заседателей, как и хотел сам подсудимый. Жюри вынесло вердикт: он виновен в убийстве. Подробности bash.news сообщил корреспондент БСТ, работавший весь день в суде.
Сам приговор по данному делу огласят 22 декабря.
Стоит отметить, что на заседание пришли все близкие Владимира: мама, жена и друзья. Они до конца верили, что суд вынесет оправдательный приговор. К тому же, на последнем заседании стало известно, что экспертиза показала, что уфимский педофил умер не от рук Санкина, а от обморожения.
Напомним, резонансное ЧП произошло в начале февраля 2020 года. О Владимире Санкине, который якобы убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.
Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. Следствие настаивала на версии, что Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.