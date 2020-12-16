В Уфе присяжные назвали виновным Владимира Санкина в убийстве педофила

В Уфе состоялся суд присяжных по делу убийства педофила. В преступлении обвинялся житель столицы Владимир Санкин

Судьбу Санкина решали шесть присяжных заседателей, как и хотел сам подсудимый. Жюри вынесло вердикт: он виновен в убийстве. Подробности bash.news сообщил корреспондент БСТ, работавший весь день в суде. 

Виновен по убийству. Разбой исключили. Единодушно приняли решение. Также единодушно решили, что заслуживает снисхождения. 

корреспондент БСТ

Сам приговор по данному делу огласят 22 декабря.

Стоит отметить, что на заседание пришли все близкие Владимира: мама, жена и друзья. Они до конца верили, что суд вынесет оправдательный приговор. К тому же, на последнем заседании стало известно, что экспертиза показала, что уфимский педофил умер не от рук Санкина, а от обморожения.

Напомним, резонансное ЧП произошло в начале февраля 2020 года. О Владимире Санкине, который якобы убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.    

Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. Следствие настаивала на версии, что Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.    