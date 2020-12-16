Минздрав Башкирии раскрыл личности трёх жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии предоставило актуальную информацию о заболевших коронавирусом в регионе. Напомним, за последние сутки было зарегистрировано ещё 157 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в Башкирии достигло 111.

У всех трёх пациентов были выявлены тяжелые сопутствующие заболевания. У 71-летнего мужчины из Уфы были выявлены: тромбоз бедренной и подколенной вены, атеросклероз, хроническая ишемия головного мозга, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. У ещё одного 59-летнего пациента из Иглинского района — хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, ХИБС, хронический пиелонефрит. У третьей жертвы коронавируса – 76-летнего уроженца Иглинского района – выявили ожирение 3 степени и хронический панкреатит.

Сообщается, что на данный момент с подозрением на коронавирус под наблюдением врачей дома находятся 2835 человек. Одновременно болеют 3146 пациентов. Из них – 795 в стационарах (56 переносят болезнь в тяжелой форме, 12 нуждаются в ИВЛ). 2351 человек с лёгкой формой заболевания лечатся дома.