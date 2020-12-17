В Башкирии нашли виновных в массовом отравлении детей хлором

16 детей в возрасте от 7 до 12 лет в сопровождении взрослых отправились на плановую тренировку. В этот момент слесарь учреждения очищал канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Данное вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошёл выброс газа. Пары распространились по всему бассейну, что вызвало ухудшение состояние пришедших детей и взрослых.