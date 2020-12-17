В Башкирии нашли виновных в массовом отравлении детей хлором

9 декабря в Дворце творчества в Учалах дети массово отравились хлором в бассейне. Четырем пострадавшим потребовалась помощь врачей. Межрайонная прокуратура выяснила причины случившегося.
16 детей в возрасте от 7 до 12 лет в сопровождении взрослых отправились на плановую тренировку. В этот момент слесарь учреждения очищал канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Данное вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошёл выброс газа. Пары распространились по всему бассейну, что вызвало ухудшение состояние пришедших детей и взрослых.
Оказалось, что слесарь ранее привлекался к уголовной ответственности и не предоставил на работе справку об отсутствии судимости. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Дворца творчества. Руководителю необходимо устранить нарушения законодательства.