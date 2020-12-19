В Башкирии в рамках нацпроекта заработал деревенский ФАП

Ещё один модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли под Нефтекамском. Для жителей деревни Крым-Сараево это крайне важно: врачебная помощь в селе востребована. Прежде за любой консультацией медицинских специалистов нужно было ехать в соседний микрорайон или в центр города.

В свои 82 года Наталья Умурбаевна чувствует себя хорошо. Единственное, с чем часто встречается – давление, поэтому пожилая женщина в медпункте – частый гость. И сейчас, радуется пенсионерка, получить квалифицированную помощь или консультацию стало гораздо проще.

Раньше пешком в Ташкиново ходили. Хоть и дороги не было. Зимой, в снег ходили. А сейчас радуемся, вся деревня радуется. Долго мы мучились. Наталья Васеньгина

Долгое время местным жителям приходилось обращаться за медицинской помощью в ФАП, расположенный в соседнем микрорайоне – ехать туда практически семь километров. Времени на дорогу уходило немало.

Последний медпункт в деревне Крым-Сараево закрылся более 60 лет назад. Около 400 жителей села остались без качественной медицинской помощи. Современный модульный ФАП появился здесь не так давно. Его установили благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Первых пациентов фельдшер смогла принять уже первого декабря.

Светлана Мухамадуллина работает фельдшером уже больше восьми лет. На работу сюда женщина приезжает из Нефтекамска. В деревню Крым-Сараево фельдшер попала по программе «Земский доктор». Утром женщина принимает пациентов в медпункте, а во второй половине дня начинает обход тех, кому тяжело самостоятельно дойти до медпункта.

Работа в местном фельдшерско-акушерском пункте кипит. По словам медика, в день к ней обращаются по 10-15 человек. К каждому подход индивидуальный. Измерить давление, пульс, сделать уколы и не только. Поток посетителей здесь практически не иссякает. Помощь нужна не только пенсионерам. Светлана Мухамадуллина стала для местных жителей практически семейным врачом.

Теперь первичная медицинская помощь действительно будет своевременной и квалифицированной. Новый ФАП не просто теплый, уютный, современный, с горячей и холодной водой, но и оснащен всем необходимым. Здесь можно снять ЭКГ, есть дефибриллятор и прибор для измерения внутриглазного давления.