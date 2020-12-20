Участница шоу «Беременна в 16» из Уфы сделала неожиданное признание

У меня очень неустойчивая психика, после выпуска в шоу мне было очень тяжело морально. Я все близко принимала к себе и закралась максимально. Я закрыла везде комментарии, я отключила запросы на переписку. Я ревела сутками и решила, что буду соответствовать этому образу. В инсте старалась показывать образ которой пофиг на все, выпендриться как-то старалась.

Люба