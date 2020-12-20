Участница шоу «Беременна в 16» из Уфы сделала неожиданное признание

Юная Люба, участница популярного шоу «Беременна в 16», сделала неожиданное признание. После участия в программе девушка из Уфы продолжает вести свой блог в социальной сети о раннем материнстве и своей жизни.
Люба поделилась своими чувствами по поводу участия в передаче. Прошло уже два месяца с момент выпуска эфира, и юная мама честно призналась, что сожалеет об участии в программе.
Сейчас Люба воспитывает сына одна и активно развивает свой блог в интернете, в котором искренне делится со своей аудиторией переживаниями, мыслями и проблемами воспитания детей.
Фото: lyuovy