Участница шоу «Беременна в 16» из Уфы сделала неожиданное признание

Юная Люба, участница популярного шоу «Беременна в 16», сделала неожиданное признание. После участия в программе девушка из Уфы продолжает вести свой блог в социальной сети о раннем материнстве и своей жизни.

Люба поделилась своими чувствами по поводу участия в передаче. Прошло уже два месяца с момент выпуска эфира, и юная мама честно призналась, что сожалеет об участии в программе.

Ровно два месяца назад вышел выпуск в бв16 [«Беременна в 16» – прим. ред.]. И ровно два месяца как моя жизнь идёт по п*. Если бы я знала, что всё так будет, я бы никогда не приняла там участие.

Люба

Сейчас Люба воспитывает сына одна и активно развивает свой блог в интернете, в котором искренне делится со своей аудиторией переживаниями, мыслями и проблемами воспитания детей.

У меня очень неустойчивая психика, после выпуска в шоу мне было очень тяжело морально. Я все близко принимала к себе и закралась максимально. Я закрыла везде комментарии, я отключила запросы на переписку. Я ревела сутками и решила, что буду соответствовать этому образу. В инсте старалась показывать образ которой пофиг на все, выпендриться как-то старалась.

Люба

Фото: lyuovy