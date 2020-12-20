Школьники из Уфы записали песню ко Дню башкирского языка

Уроки и перемены башкирского языка. В уфимских школах провели тематические классные часы и даже недели. В 136-м лицее устроили лингвистические соревнования, в 44-й полилингвальной школе нарядили ёлку и поздравили с Днём башкирского языка всю республику. Ученики исполнили гимн и выложили видео в социальные сети. Ролик запостил у себя на странице Глава региона. Без принуждения – главный принцип изучения языка в школах республики, отметил Радий Хабиров.
Ёлка хоть и виртуальная, зато знания реальные. Какого цвета будет шар – определяют ученики, но исключительно на башкирском. Зачем язык русскоговорящим школьникам – дети решили сами. Егор, когда вырастет, планирует объехать всю республику и пообщаться с коренными жителями башкирских деревень.
Стихотворная зарядка на национальном языке в честь Дня башкирского языка. В школах – тематические уроки. У пятиклассников 136-го лицея – лингвистические соревнования.
На подготовку песни у школьного хора ушло две недели. Так ребята поздравили жителей всей республики с Днём башкирского языка. Видео на странице в соцсетях опубликовал Глава региона.
Сначала заучивание слов, перевод произведения и только потом прогон песни. Композицию выбирают обычно сами дети.
Ежегодно для школьников проводится городской КВН «Шаяниум». Детей учат не только петь, но и шутить на башкирском.
Изучение родных языков должно быть выбором, а не принуждением. Ребёнок или родители вправе отказаться от урока башкирского в пользу татарского или русского.
Этих ребят отличает не только особенная форма. В Уфе три шаймуратовских класса: в Башкирской республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова, в 162-й полилингвальной школе и в 44-й. Сюда принимали только после прохождения вступительных экзаменов.
Мультфильмы на нескольких языках создают сами ученики школы. Из пластилина лепят персонажей и озвучивают. На большой экран пока не вышли, ролики крутят в холле учебного заведения. Это некая игра. Вот ещё одна – интерактивная песочница. Тоже на башкирском. Детей погружают в языковую среду. В 44-й школе выделены недели, на которых школьники с учителями и сверстниками должны общаться на башкирском. Педагоги ищут новые форматы для изучения старых традиций.