Школьники из Уфы записали песню ко Дню башкирского языка

Уроки и перемены башкирского языка. В уфимских школах провели тематические классные часы и даже недели. В 136-м лицее устроили лингвистические соревнования, в 44-й полилингвальной школе нарядили ёлку и поздравили с Днём башкирского языка всю республику. Ученики исполнили гимн и выложили видео в социальные сети. Ролик запостил у себя на странице Глава региона. Без принуждения – главный принцип изучения языка в школах республики, отметил Радий Хабиров.

Ёлка хоть и виртуальная, зато знания реальные. Какого цвета будет шар – определяют ученики, но исключительно на башкирском. Зачем язык русскоговорящим школьникам – дети решили сами. Егор, когда вырастет, планирует объехать всю республику и пообщаться с коренными жителями башкирских деревень.

Стихотворная зарядка на национальном языке в честь Дня башкирского языка. В школах – тематические уроки. У пятиклассников 136-го лицея – лингвистические соревнования.

Мы должны на башкирском составить перечень проблем, которые могут произойти у человека от мёда. Например, может заболеть живот. Самина Мугинова, ученица 5-го класса башкирского лицея №136 им. М. Искужина

На подготовку песни у школьного хора ушло две недели. Так ребята поздравили жителей всей республики с Днём башкирского языка. Видео на странице в соцсетях опубликовал Глава региона.

Сначала заучивание слов, перевод произведения и только потом прогон песни. Композицию выбирают обычно сами дети.

Они сами предлагают тексты песен. Сейчас готовим песню про снеговика, это они принесли мне. Айнур Сахаутдинов, учитель музыки школы №44 г. Уфы

Ежегодно для школьников проводится городской КВН «Шаяниум». Детей учат не только петь, но и шутить на башкирском.

Изучение родных языков должно быть выбором, а не принуждением. Ребёнок или родители вправе отказаться от урока башкирского в пользу татарского или русского.

В учебном плане предусмотрены часы по математике, по английскому, по русскому языку. Есть ещё вторая часть, где как раз прописываются дополнительные занятия. По желанию законных представителей учеников мы делим классы на группы и изучаем родные языки в школе: татарский, русский, башкирский. Три языка родных. Азат Батыршин, директор школы №44 г. Уфы

Этих ребят отличает не только особенная форма. В Уфе три шаймуратовских класса: в Башкирской республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова, в 162-й полилингвальной школе и в 44-й. Сюда принимали только после прохождения вступительных экзаменов.

У нас было посвящение, мы произнесли клятву. И Радий Фаритович Хабиров посвятил нас в шаймуратовцы. Анастасия Цветкова, ученица 7-го класса школы №44 г. Уфы