В Уфе школьница выпала из окна

Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, оценит действия сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также работников школы. Будет также проведена проверка соблюдения законодательства в сфере образования, в частности, обеспечения безопасности детей в образовательном учреждении.