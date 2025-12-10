В Уфе школьница выпала из окна

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту падения школьницы из окна образовательного учреждения.
Сегодня, 10 декабря, поступила информация, что в школе Затона ученица 7 класса выпала из окна на втором этаже. В тяжёлом состоянии пострадавшую госпитализировали.
Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, оценит действия сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также работников школы. Будет также проведена проверка соблюдения законодательства в сфере образования, в частности, обеспечения безопасности детей в образовательном учреждении.