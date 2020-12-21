В Башкирии депутату без маски в магазине объявили наказание

21 декабря на заседании местного политсовета «Единой России» было рассмотрен поведение Артура Саттарова. Депутат Зубовского сельсовета был замечен в магазине без маски. На просьбу надеть средство защиты он ответил скандалом.

Коллеги рассмотрели поведение Артура Саттарова. Инцидент был полностью записан камерой видеонаблюдения, поэтому отрицать произошедшее невозможно. Следуя правилам безопасности, продавщица отказалась обслуживать клиента без маски, на что депутат отреагировал крайне агрессивно.

Как утверждает сам Артур Саттаров, он спровоцировал конфликт специально, чтобы проверить, как в Башкирии выполняются указы главы региона. Однако коллеги решили наказать депутата. За неэтичное поведение ему был объявлен выговор. Также Артур Саттаров обязан принести публичные извинения перед руководством магазина, а что самое главное — перед продавщицей.

Я признаю, что допустил ошибку. Сегодня, в период пандемии, было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится. Артур Саттаров, депутат Зубовского сельсовета

Инцидент будет рассмотрен также на комиссии при президиуме Регионального политсовета.