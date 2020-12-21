«Это большая трагедия»: Радий Хабиров о пожаре в доме престарелых, в котором погибли 11 человек

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал пожар в частном доме престарелых, который унес жизнь 11 человек. По его словам, учреждение не заслуживает даже того, что его название упоминалось.
Руководитель республики поручил проверить все подобные учреждения на соблюдение техники безопасности. Он обратился к профильным ведомствам с предупреждением, что частное предпринимательство обрушится на них с критикой за многочисленные проверки, однако он попросил министерства и комитеты быть к этому готовыми.
Напомним, 15 декабря частный дом в деревне Ишбулдино Абзелиловского района охватило огнём. В момент возгорания в помещении находились 16 человек. Пятерым удалось спастись – сиделка вынесла на себе трёх пенсионеров и свою несовершеннолетнюю дочь. 11 постояльцев от 57 до 80 лет трагически скончались.
По данному факту Следком Башкирии возбудил уголовное дело.
Также ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя дома престарелых («Дома милосердия»)