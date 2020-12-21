«Это большая трагедия»: Радий Хабиров о пожаре в доме престарелых, в котором погибли 11 человек

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал пожар в частном доме престарелых, который унес жизнь 11 человек. По его словам, учреждение не заслуживает даже того, что его название упоминалось.

Даже название центра не хочу произносить. Оно звучит как издевательство. Это большая трагедия. 

Радий Хабиров, глава региона

Руководитель республики поручил проверить все подобные учреждения на соблюдение техники безопасности. Он обратился к профильным ведомствам с предупреждением, что частное предпринимательство обрушится на них с критикой за многочисленные проверки, однако он попросил министерства и комитеты быть к этому готовыми.

Прокуратура сейчас очень плотно приступила к проверке подобного рода соцучреждений. Буквально 2 недели всем обществом закрывали пансионат «Моя семья». Люди ушли. Но нельзя допустить подобного. Это непростая задача, вам прилетит, что вы бизнес «кошмарите». Надо выяснить, сколько этих учреждений и как там люди живут.  

Радий Хабиров, глава региона

Напомним, 15 декабря частный дом в деревне Ишбулдино Абзелиловского района охватило огнём. В момент возгорания в помещении находились 16 человек. Пятерым удалось спастись – сиделка вынесла на себе трёх пенсионеров и свою несовершеннолетнюю дочь. 11 постояльцев от 57 до 80 лет трагически скончались.  

По данному факту Следком Башкирии возбудил уголовное дело.

Также ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя дома престарелых («Дома милосердия»)  