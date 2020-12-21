«Это большая трагедия»: Радий Хабиров о пожаре в доме престарелых, в котором погибли 11 человек

Прокуратура сейчас очень плотно приступила к проверке подобного рода соцучреждений. Буквально 2 недели всем обществом закрывали пансионат «Моя семья». Люди ушли. Но нельзя допустить подобного. Это непростая задача, вам прилетит, что вы бизнес «кошмарите». Надо выяснить, сколько этих учреждений и как там люди живут.

Радий Хабиров, глава региона