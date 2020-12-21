В Уфе засыпали опасную горку у Конгресс-холла

Власти Уфы решили засыпать несанкционированную горку на склоне амфитеатра у Конгресс-холла. Со склона катались ребята разных возрастов на тюбингах.
К сожалению, на горке каждый год происходят несчастные случаи. Склон не оборудован для того, чтобы с него катались на тюбингах. Так как ограждения не останавливали любителей активного отдыха, горку было решено засыпать песком.
Напомним, 19 декабря на горке было зафиксировано два несчастных случая. Травмы получили 12-летняя девочка и 6-летний мальчик. Ребятам потребовалась помощь врачей.
Фото: Башинформ.