В Башкирии нашли сбежавшего из интерната пациента с шизофренией

В Нефтекамске сотрудники правоохранительных органов нашли сбежавшего из психоневрологического интерната пациента. 53-летний мужчина сбежал ещё 16 декабря.

Пациент был найден в одном из магазинов города 18 декабря. Известно, что мужчина страдает шизофренией. Пациента доставили обратно в интернат. С ним всё хорошо, никаких травм мужчина не получил.