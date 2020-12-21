В Башкирии нашли сбежавшего из интерната пациента с шизофренией

В Нефтекамске сотрудники правоохранительных органов нашли сбежавшего из психоневрологического интерната пациента. 53-летний мужчина сбежал ещё 16 декабря.
Пациент был найден в одном из магазинов города 18 декабря. Известно, что мужчина страдает шизофренией. Пациента доставили обратно в интернат. С ним всё хорошо, никаких травм мужчина не получил.
Напомним, 53-летний мужчина с параноидной шизофренией сбежал из соцучреждения во время проветривания постельного белья на улице. Пациент перемахнул через забор и бросился бежать. Сотрудники интерната оперативно сообщили полиции и родственникам о побеге.