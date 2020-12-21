В Чекмагушевском районе открылся новый кинозал

До конца года в республике откроются шесть кинотеатров. Очередной современный кинозал появился в Чекмагушевском районе.

Муниципалитет стал одним из победителей конкурса «Фонда кино» по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек в рамках нацпроекта «Культура». Кинотеатру дали говорящее название «Семейный».