В Чекмагушевском районе открылся новый кинозал

До конца года в республике откроются шесть кинотеатров. Очередной современный кинозал появился в Чекмагушевском районе.
Муниципалитет стал одним из победителей конкурса «Фонда кино» по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек в рамках нацпроекта «Культура». Кинотеатру дали говорящее название «Семейный».
Помимо Чекмагуша, современные кинозалы появятся ещё в Иглино, Раевском и Стерлибашево. На обновление каждого выделено порядка 5 миллионов рублей. А на модернизацию двух кинотеатров в Давлеканово – по 10 миллионов. Это средства частных компаний.