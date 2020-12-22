В Башкирии назвали города с лучшими коворкингами

В Башкирии подвели итоги конкурса на лучший коворкинг в республике. Итоги соревнования огласили в Уфе.

Конкурс "Лучший коворкинг" был организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также при поддержке республиканской программы по развитию малого и среднего предпринимательства.

Рабочие пространства свободного пользования активно открываются в последние годы во всех городах региона. В них каждый желающий может окунуться в работу, не приходя в офис.

В число лучших коворкингов Башкортостана 2020 года вошли уфимские «Фабрика будущего» и «The time office», а также центры в Мелеузе и Стерлитамаке. Хорошо выступили коворкинги Салаватского района, Сибая и Нефтекамска.