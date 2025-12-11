Глава Башкирии назвал Всемирный курултай башкир объединяющей силой народа

В Уфе прошла международная научно-практическая конференция, посвящённая юбилею создания Всемирного курултая башкир. Делегатами стали активисты со всех районов республики, десяти регионов России, а также Турции, Эстонии и Узбекистана. С приветственным словом к участникам форума обратился Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил важные проекты, которые ВКБ успешно реализует, и высоко оценил результаты работы по сохранению башкирского языка, народных традиций и памяти.

Фойе конгресс-холла словно этнографический музей, рассказывающий историю башкирского народа с древних времён. Юрты, национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта кочевого народа. Тут же рядом современные атрибуты и одежда, но, непременно, с национальным колоритом. 30 лет Всемирный курултай башкир ведёт работу по сохранению самобытности народа, его истории и традиций.

Курултай башкир оказался именно той силой, той основой, которая позволила башкирской нации двигаться вперёд уверенно, не спотыкаясь. И, наверное, это дух наших людей, нашего народа. В тяжёлые же времена мы объединяемся и проявляем самое лучшее, доблестное качество. Так было во времена Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и сейчас, когда идет СВО, когда башкиры вместе с другими народами проявляют удивительный героизм, мужество на полях сражений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В непростые времена обостряются противоречия, и именно в этот момент враг начинает бить. И такие факты есть, подчеркнул Радий Хабиров. Главными целями информационных атак становятся национальные республики. Башкортостан не стал исключением, но объединившись, смог справиться.

В такое время вражеские силы начинают бить по самому ценному – по нашему единству, братской дружбе. Пытаться подорвать наше объединение вокруг нашего национального лидера, нашей страны. По данным Федерального агентства по делам национальностей, самое большое количество информационных атак идёт именно на национальные республики. И лидером среди них является именно Башкортостан. Огромное спасибо нашим общественным организациям, представителям башкирской интеллигенции – душе и сердцу народа, – которые в этот тяжёлый период проявляют солидарность и умение противостоять этим атакам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всемирный курултай башкир создавался в 90-е годы и прошёл действительно непростой путь. Многое делалось для национального возрождения, сохранения культуры, родного языка, поддерживались социальные проекты. Знаковым эксперты называют 2024 год, когда на VI съезде были приняты важные решения.

А поддержку малой Родины башкиры, живущие за пределами родной республики, получают через историко-культурные центры, которые открыты в регионах России. Они помогают в укреплении связей между земляками, формируют положительный имидж Башкортостана, способствуют обучению на родном языке. Важен и культурный момент, в котором заложен генетический код башкирского народа.