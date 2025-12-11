Глава Башкирии назвал Всемирный курултай башкир объединяющей силой народа

В Уфе прошла международная научно-практическая конференция, посвящённая юбилею создания Всемирного курултая башкир. Делегатами стали активисты со всех районов республики, десяти регионов России, а также Турции, Эстонии и Узбекистана. С приветственным словом к участникам форума обратился Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил важные проекты, которые ВКБ успешно реализует, и высоко оценил результаты работы по сохранению башкирского языка, народных традиций и памяти.
Фойе конгресс-холла словно этнографический музей, рассказывающий историю башкирского народа с древних времён. Юрты, национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта кочевого народа. Тут же рядом современные атрибуты и одежда, но, непременно, с национальным колоритом. 30 лет Всемирный курултай башкир ведёт работу по сохранению самобытности народа, его истории и традиций.
В непростые времена обостряются противоречия, и именно в этот момент враг начинает бить. И такие факты есть, подчеркнул Радий Хабиров. Главными целями информационных атак становятся национальные республики. Башкортостан не стал исключением, но объединившись, смог справиться.
Всемирный курултай башкир создавался в 90-е годы и прошёл действительно непростой путь. Многое делалось для национального возрождения, сохранения культуры, родного языка, поддерживались социальные проекты. Знаковым эксперты называют 2024 год, когда на VI съезде были приняты важные решения.
А поддержку малой Родины башкиры, живущие за пределами родной республики, получают через историко-культурные центры, которые открыты в регионах России. Они помогают в укреплении связей между земляками, формируют положительный имидж Башкортостана, способствуют обучению на родном языке. Важен и культурный момент, в котором заложен генетический код башкирского народа.
Всемирный курултай представлен в регионах, где компактно проживают башкиры. И действуют они не сами по себе. Помимо поддержки республиканских министерств, в первую очередь Минобразования и Минкульта, общественные организации находят понимание региональных властей на местах.