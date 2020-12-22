В Башкирии добиваются закрытия клуба, который нарушил ковид-режим

Рестобар в Стерлитамаке нарушал ковид-режим, санитарно-эпидемиологические требования и проводил вечеринки с большим количеством людей. Теперь депутаты «Единой России» добиваются закрытия клуба на 90 суток. Для этого они направили соответствующее обращение в правоохранительные и надзорные органы.

Депутаты требуют наложить на рестобар максимально возможные штрафные санкции. А активисты, которые и обнаружили незаконно работающий клуб, намерены добиться отзыва лицензии у частного охранного предприятия, сотрудники которого проявляли агрессию по отношению к ним.

Ежедневно в республике заболевают по полтысячи человек коронавирусом и пневмонией, люди умирают. В этих условиях ресторан демонстративно не соблюдает антиковидные правила. Руководство этого ночного клуба натравливает охрану и избивает молодых ребят, наших активистов. Это ни в какие рамки не лезет. Мы считаем, что наказаны должны быть владельцы заведения и как минимум лишен лицензии ЧОП, который по сути избивал наших ребят.

Рустем Ахмадинуров

По словам руководителя исполкома «Единой России» в Башкирии Рустема Ахмадинурова, рейды регулярно выявляют нарушения указа, который связан со здоровьем и безопасностью населения.