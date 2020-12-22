В Башкирии добиваются закрытия клуба, который нарушил ковид-режим

Ежедневно в республике заболевают по полтысячи человек коронавирусом и пневмонией, люди умирают. В этих условиях ресторан демонстративно не соблюдает антиковидные правила. Руководство этого ночного клуба натравливает охрану и избивает молодых ребят, наших активистов. Это ни в какие рамки не лезет. Мы считаем, что наказаны должны быть владельцы заведения и как минимум лишен лицензии ЧОП, который по сути избивал наших ребят.

Рустем Ахмадинуров