В Башкирии изменили приговор таксисту, который насмерть сбил школьницу

Изначально Иглинский межрайонный суд назначил таксисту наказание в виде 7 лет лишения свободы с запретом управлять транспортом на 3 года. Однако сегодня, 22 декабря, наказание было усилено до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с таксиста было решено взыскать 10 тысяч рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя. Также суд удовлетворил требование взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда и затраты на погребение погибшей в размере 1 330 000 рублей.