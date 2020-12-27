Радий Хабиров стал гостем онлайн-академии «Территория женского счастья»

Новогодняя «Территория женского счастья». Во второй раз проект проходит в телевизионном формате. В прямом эфире на канале БСТ женщины из кризисного центра меняли свою внешность. Дизайнеры рассказали о том, как украсить дом к празднику, а эксперты поделились правилами загадывания желаний. В онлайн-формат открытая академия перешла из-за эпидситуации. Благодаря этому к проекту могла подключиться любая жительница республики, просто включив телевизор.
Айгуль Балтабаева – одна из героинь проекта «Преображение». В ресурсный центр женщина обратилась из-за жестокости мужа. Мама двоих детей была в отчаянии. Работа с психологами и поддержка дали Айгуль надежду на новую жизнь. И хотя довериться вслепую мастерам стиля было сложно, она переступила свои страхи. Больше всего девушка не хотела расставаться со своими длинными волосами.
А вот эксперты советуют начать менять жизнь с загадывания желаний. И мечтать тоже нужно уметь. Сначала записать все цели, а потом делать небольшие шаги к их исполнению.
Новогодний выпуск территории женского счастья посетил и Глава республики. Радий Хабиров признался, что очень любит готовить. В социальных сетях можно было не раз увидеть руководителя региона, к примеру, за лепкой пельменей. Радий Хабиров готов не только вкусно накормить семью, но и помыть за собой посуду.
За 3 часа прямого эфира гостями студии стали стилисты, косметологи, визажисты – услышать советы специалистов можно было не выходя из дома. Украшая дом, стоит не переборщить и выбирать, к примеру, только 2 основных цвета. А для игрушек необязательно иметь елку: их можно разместить в любом вертикальном пространстве. Аскар Абдразаков поделился рецептом чая с мандаринами. А Валерий Меладзе отправил видеооткрытку жительницам Башкортостана
Айгуль и Юля увидели себя только в конце передачи. Стильные образы девушкам подобрали в ТРЦ «Планета». Девушки не смогли сдержать слез, а Айгуль не пожалела, что волосы стали короче. Всех жительниц республики с Новым годом поздравил певец Ришат Тухватуллин. Несмотря на то, что живой формат проекта «Территория женского счастья» сменился на телевизионный, своей популярности он не потерял. Женщины также хотят меняться к лучшему и быть красивыми, особенно в преддверии Нового года.