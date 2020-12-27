Радий Хабиров стал гостем онлайн-академии «Территория женского счастья»

Новогодняя «Территория женского счастья». Во второй раз проект проходит в телевизионном формате. В прямом эфире на канале БСТ женщины из кризисного центра меняли свою внешность. Дизайнеры рассказали о том, как украсить дом к празднику, а эксперты поделились правилами загадывания желаний. В онлайн-формат открытая академия перешла из-за эпидситуации. Благодаря этому к проекту могла подключиться любая жительница республики, просто включив телевизор.

Айгуль Балтабаева – одна из героинь проекта «Преображение». В ресурсный центр женщина обратилась из-за жестокости мужа. Мама двоих детей была в отчаянии. Работа с психологами и поддержка дали Айгуль надежду на новую жизнь. И хотя довериться вслепую мастерам стиля было сложно, она переступила свои страхи. Больше всего девушка не хотела расставаться со своими длинными волосами.

Поругалась с мужем – бегу стригусь. Мне хотелось быстрей убрать эту энергию. Поменять – и новая жизнь. Но новая жизнь не наступала. Я лучше отращу, у меня будет новая жизнь. Айгуль Балтабаева, героиня проекта «Преображение» открытой академии «Территория женского счастья»

А вот эксперты советуют начать менять жизнь с загадывания желаний. И мечтать тоже нужно уметь. Сначала записать все цели, а потом делать небольшие шаги к их исполнению.

Без желаний и мечтаний жить, наверное, невозможно. У каждого человека это должно быть. Человек должен развиваться в этом направлении, и тогда его жизнь будет становиться лучше и ярче. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

Новогодний выпуск территории женского счастья посетил и Глава республики. Радий Хабиров признался, что очень любит готовить. В социальных сетях можно было не раз увидеть руководителя региона, к примеру, за лепкой пельменей. Радий Хабиров готов не только вкусно накормить семью, но и помыть за собой посуду.

Карина не разрешает мне этого делать. Говорит, не мужская работа. Ничего зазорного в этом нет. Это тоже труд. Хотя в семье, если есть любовь, все решатся легко. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За 3 часа прямого эфира гостями студии стали стилисты, косметологи, визажисты – услышать советы специалистов можно было не выходя из дома. Украшая дом, стоит не переборщить и выбирать, к примеру, только 2 основных цвета. А для игрушек необязательно иметь елку: их можно разместить в любом вертикальном пространстве. Аскар Абдразаков поделился рецептом чая с мандаринами. А Валерий Меладзе отправил видеооткрытку жительницам Башкортостана

Нужно быть самореализованным, необязательно руководителем. Все надо вовремя делать: выходить замуж, рожать детей. И найти свое любимое дело. Зухра Гордиенко, глава администрации Кигинского района Республики Башкортостан