Радий Хабиров наградил выдающихся родителей Башкирии

В канун самого душевного праздника – Дня матери – 11 семей республики были удостоены высоких наград. Радий Хабиров вручил ордена и медали родителям, достойно воспитавшим своих детей. Секретами создания крепкой семьи поделились герои нашего сюжета.

Равиля Таминдарова говорит, что память стала плохая – дни рождения теперь пишет в блокнот. Хотя тут и с хорошей запомнить столько цифр непросто. 22 важные даты для этой семьи. Именно столько раз в их семье звучал первый крик новорожденного: дни рождения десяти детей и 12 внуков. Немало, но что они будут многодетными, супруг заявил, так сказать, еще на берегу.

На вопрос о секрете воспитания отвечает просто: главное – личный пример. Когда дети видят заботу и уважение между родителями каждый день, самые важные вещи становятся понятны и без слов. Их большая семья – это еще и слаженный механизм.

Равиля Таминдарова – мать-героиня не только на словах, но теперь и официально. Высокий статус подтверждает почетный орден из рук главы республики. В зале сегодня – 11 семей, а мест занято 69. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан – многодетный регион. За пять лет число таких семей в республике стало больше на 14 тысяч.

Особые слова благодарности в адрес родителей, воспитавших настоящих защитников Отечества. Каждая семья, где вырос герой, – достойный пример для всей республики.

В этом году в копилке достижений Башкортостана стало на две мамы-героини больше. А еще появились семьи, удостоенные медалей и орденов «Родительская слава» и «Родительская доблесть». Эти высокие награды – заслуженное признание реальных дел и ежедневного подвига.