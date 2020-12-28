На трассах Башкирии сняты все ограничения из-за непогоды

На трассах Башкирии были введены ограничения на передвижения из-за непогоды. С 6 утра 28 декабря ограничения были сняты. Об этом сообщает МЧС республики.

Напомним, 27 декабря в Башкирии была сильная метель, снегопад и ветер. Из-за этого в Уфу был закрыт въезд грузового транспорта. Также ограничение распространялось на пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовой транспорт на участке с 60 по 112 км трассы Уфа-Оренбург.