В Башкирии залили на сто катков больше, чем в прошлом году

У школьников Башкирии заканчивается первая половина учебного года. Совсем скоро наступят зимние каникулы, которые ребята смогут провести на катках и хоккейных площадках.

В этом году было залито на 100 катков и хоккейных «коробок» больше, чем в прошлом. Всего в Башкирии 638 точек, где любой желающий может покататься на льду. Так как пандемия коронавируса всё ещё в разгаре, большое количество ледовых городков и катков уменьшит скопление людей, что позволит избежать заражения вирусом.

К слову, Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов и призвал сделать каткибесплатными.

В этом году залили катков и хоккейных коробок на 100 больше обычного, их у нас теперь вместе с сезонными катками 638. Чтобы дети и взрослые больше времени проводили на улице, потому что заболеваемость в помещениях выше. Будьте здоровы и побольше занимайтесь спортом!

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: Радий Хабиров. 