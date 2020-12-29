В Башкирии залили на сто катков больше, чем в прошлом году

В этом году было залито на 100 катков и хоккейных «коробок» больше, чем в прошлом. Всего в Башкирии 638 точек, где любой желающий может покататься на льду. Так как пандемия коронавируса всё ещё в разгаре, большое количество ледовых городков и катков уменьшит скопление людей, что позволит избежать заражения вирусом.