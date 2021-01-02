В Уфе ограничат движение на одной из главных улиц города

Администрация Уфы сообщает о временном ограничении транспортного движения на одной из главных улиц города.

Запрет на проезд будет действовать по улице Набережной от дома №230 до съезда к нижней площади Конгресс-холла «Торатау». Ограничение будет введено 4 января с 13:00 до 21:00.

На данном участке будет проходить новогодний фестиваль «Terra Zima». В рамках мероприятия будет организован всероссийский парад сонно-санных экипажей.