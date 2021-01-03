В Башкирии мужчина, который чуть не сбил детей, работает в полиции

Накануне, 2 января, жители города Мелеуз рассказали о серьёзной аварии. Пьяный мужчина чуть не сбил толпу детей и их родителей. Представители МВД по Башкирии прокомментировали аварию.

Напомним, местный житель провёл вечер за распитием спиртных напитков. Будучи ещё пьяным, он всё равно сел за руль своего дорогостоящего автомобиля. Однако мужчина не справился с управлением и вылетел на тротуар, где прогуливались дети и их родители. Машина врезалась в ограждение и сильно помялась, а её владелецпопытался скрыться с места ДТП.