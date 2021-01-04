Четыре пропавших туриста из Башкирии найдены

Завершились поиски четырёх пропавших туристов из Башкирии. Напомним, мини-группа отправилась на Зюраткуль, но обратно в назначенное время не вернулась.
Путешествие туристов началось 26 декабря. 2 января группа должна была появиться в посёлке Тюлюк, но в назначенное время туристы не пришли. Также путешественники не выходили на связь с близкими. Поисками пропавших сегодня, 4 января, занялись спасатели Челябинской области.
К счастью, туристы были найдены живыми и здоровыми. Сами путешественники рассказали, что просто не рассчитали силы и время. Напомним, в небольшое путешествие отправились 62-летний мужчина, 50-летняя, 57-летняя и 48-летняя женщины.