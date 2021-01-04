Четыре пропавших туриста из Башкирии найдены

Завершились поиски четырёх пропавших туристов из Башкирии. Напомним, мини-группа отправилась на Зюраткуль, но обратно в назначенное время не вернулась.

Путешествие туристов началось 26 декабря. 2 января группа должна была появиться в посёлке Тюлюк, но в назначенное время туристы не пришли. Также путешественники не выходили на связь с близкими. Поисками пропавших сегодня, 4 января, занялись спасатели Челябинской области.