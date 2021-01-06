Новые маршруты и агротуризм: как изменится государственный природный заповедник в Башкирии

Башкирский государственный природный заповедник станет более открытым для туристов. На его территории вдоль границ появятся пешие и конные маршруты, намерены развивать и агротуризм. Изменения грядут и в местном музее флоры и фауны, где появится новая экспозиция. Все это должно привлечь туристов в заповедник.

Алия Исхакова подзывает к себе маралов. Девушка часто балует своих подопечных главным лакомством – овсом. К ней олени уже давно привыкли и позволяют кормить себя с рук. Но видя, что в загоне есть посторонние, приближаться не спешат. Алия – почти единственный человек, которому доверяют грациозные животные.

Они узнают меня по голосу, по внешности. Кормим мы их хорошо – сеном, овсом. Надо любить животных, я их люблю. Поэтому, наверное, и узнают. Алия Исхакова, сотрудница Башкирского государственного природного заповедника

Несмотря на то, что олени животные стадные, самки живут отдельно от самца, как и в дикой природе. Ворота между вольерами открывают только осенью, в брачный сезон.

Прогулки на лошадях – тоже одна из фишек заповедника. Скоро здесь проложат новые маршруты. И туристы смогут верхом объехать местные леса и холмы, а также увидеть древнюю тюркскую игру.

Используется муляж весом в 23 кг. Задача игрока – опустить его в казан команды противника. Та команда, которой удалось это сделать, считается победителем. Марс Набиуллин, заместитель директора Башкирского государственного природного заповедника по научной работе

В планах руководства заповедника развивать агро- и этнотуризм. Тем более, что территория для этого подходит практически идеально. Принимать здесь смогут и иностранцев

Подали документы на грант, хотим, чтобы у нас вес экскурсии проходили на трех языках с уклоном на башкирский язык. Айнур Биембетов, директор Башкирского государственного природного заповедника

О флоре и фауне рассказывает местный музей. В числе экспонатов – чучела животных: от мелких птиц до крупных млекопитающих. В скором времени откроется и новый зал.