Новые маршруты и агротуризм: как изменится государственный природный заповедник в Башкирии

Башкирский государственный природный заповедник станет более открытым для туристов. На его территории вдоль границ появятся пешие и конные маршруты, намерены развивать и агротуризм. Изменения грядут и в местном музее флоры и фауны, где появится новая экспозиция. Все это должно привлечь туристов в заповедник.
Алия Исхакова подзывает к себе маралов. Девушка часто балует своих подопечных главным лакомством – овсом. К ней олени уже давно привыкли и позволяют кормить себя с рук. Но видя, что в загоне есть посторонние, приближаться не спешат. Алия – почти единственный человек, которому доверяют грациозные животные.
Несмотря на то, что олени животные стадные, самки живут отдельно от самца, как и в дикой природе. Ворота между вольерами открывают только осенью, в брачный сезон.
Прогулки на лошадях – тоже одна из фишек заповедника. Скоро здесь проложат новые маршруты. И туристы смогут верхом объехать местные леса и холмы, а также увидеть древнюю тюркскую игру.
В планах руководства заповедника развивать агро- и этнотуризм. Тем более, что территория для этого подходит практически идеально. Принимать здесь смогут и иностранцев
О флоре и фауне рассказывает местный музей. В числе экспонатов – чучела животных: от мелких птиц до крупных млекопитающих. В скором времени откроется и новый зал.
На стадии оформления находится экспозиция черепов и рогов животных, умерших на территории заповедника. На протяжении долгих лет ее собирали научные сотрудники. Здесь можно увидеть черепа лосей, оленей, а также хищников.