Новые премии и школы: как в Башкирии развивают креативные индустрии

Мощная сила для обновления Башкортостана. Республика в лидерах по развитию креативных индустрий в России. Об этом на текущей неделе говорили на стратегической сессии с участием Радия Хабирова и федеральных экспертов. В регионе создан специальный фонд, чтобы поддерживать предпринимателей, есть отдельный праздник, действует совет и принят закон о развитии этой отрасли. А еще учредили премию «Создатели». В минувший понедельник ею удостоили лучших творцов, деятелей искусства, музыки и кино. О том, как формируется экономика настоящего и будущего и каких целей необходимо достигнуть уже через пять лет, – в нашем сюжете.

Под руководством опытного наставника подростки учатся правильно выбирать ракурс. Главное, чтобы не было лишнего света и пустоты в кадре. Такие знания от ведущих фотографов получают воспитанники школы креативных индустрий на базе Уфимского училища искусств. Еще они создают мультфильмы и сочиняют песни. Глеб Ширнин сейчас записывает подкасты, а в будущем намерен открыть собственную студию. В свои 13 он уже зарабатывает деньги.

Я изначально занимался фотографией, потому что мне достался старый фотоаппарат от брата, я заинтересовался этим и от подруги узнал, что есть такое место, где люди дают детям возможность попробовать себя в разных направлениях. Глеб Ширнин, ученик Школы креативных индустрий

Кроме Уфы такая возможность есть в Стерлитамаке и Сибае в рамках федерального проекта «Придумано в России». За два года из креативных школ вышло немало подготовленных видеографов, фотографов и специалистов по продвижению контента в соцсетях. Кроме того, в столице совсем скоро осваивать творческие навыки будут и взрослые.

И одна из идей – это расширить свой возрастной диапазон, чтобы здесь были 60+, 70+, чтобы наши бабушки и дедушки занимались анимацией, графическим дизайном и электронной музыкой. Мы уже делали пробное тестирование, нашим бабушкам и дедушкам понравилось, они включали свои народные песни. Руслан Римович, креативный продюсер Школы креативных индустрий

В Башкортостане, как и по всей России, огромное внимание уделяют креативной экономике. В последние годы она развивается стремительными темпами. Всё благодаря системной работе, которую выстроили в регионе при непосредственном участии Радия Хабирова.

Поставили себе две задачи: первое – «разбудить» среду. У всех по-разному. У нас есть определенные города и районы, где среда уже существует, «разбуженная» и достаточно работает, а есть еще на стадии пробуждения. И второе, чтобы эту среду как-то поддержать, направить и обеспечить содействие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поэтому в республике определили 16 направлений креативных индустрий от музыки и кино, до дизайна и IT-технологий. Отдельно разработали и меры поддержки.

Для предпринимателей и творцов создан специальный фонд креативных проектов с капиталом 50 миллионов рублей, чтобы предоставлять налоговые каникулы, компенсировать затраты на работу с маркетплейсами и рекламу в интернете. А еще выдавать субсидии и финансовую помощь тем, кто реализует образовательные программы.

Башкортостан первым в стране учредил День креативных индустрий и совет по их развитию. И это дало свои первые результаты. По итогам года Башкортостан вошел в тройку лучших регионов в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий.

Конечно, опыт Радия Хабирова уникальный, потому что то, как он работает с муниципалитетами, как сделано в Башкирии именно с точки зрения развития креативных индустрий, и, наверное, такое личное внимание главы к этой теме, конечно, беспрецедентно. Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика»

По мнению федеральных экспертов, республика активно задает тренды для других регионов, когда и на муниципальном уровне привлекают чиновников к вопросу развития индустрий.

Башкортостан включился очень активно: проходят стратегические сессии, активно участвуют представители республики в федеральных мероприятиях, и уже видно по прессе, по тем новостям, которые мы видим, как развиваются креативные кластеры, важно, чтобы работа была системная. Владимир Костеев, референт Управления Президента России по общественным проектам

Яркое тому подтверждение – решение поощрять творцов специальной премией «Создатели». На конкурс заявились более 400 участников. Огромное внимание после победы в номинации «Креативный наставник» на себе ощутил директор медиашколы «Телешко» Рустем Аднабаев. За 13 лет он подготовил около трёх тысяч юных журналистов. Многие из них трудятся на федеральных каналах и в командах известных блогеров. Вместе с коллегами режиссер продолжает учить тому, как правильно создавать медиаконтент. Проект стал всероссийским, филиалы есть во многих городах страны. Успех на конкурсе даёт и по сей день свои плоды.

Буквально после премии мне стали звонить коллеги, Стерлитамак звонил и спрашивают: «Почему у нас «Телешко» нету?». А вот давайте попробуем открыть. На следующей неделе встречаемся по этому вопросу, родилась идея создать музыкальный проект с подростками. Рустем Аднабаев, директор детской школы телевидения «Телешко»

Известный блогер и амбассадор региона Раис Габитов тоже в числе победителей. Его отметили за создание и продвижение Южноуральской тропы. Это тысячи километров маршрута по самым живописным местам Башкортостана и Челябинской области. Награду путешественник получал из рук Юрия Ветлугина, известного на всю страну как Юра-дворник, что только подчеркивает креативный подход организаторов премии.

Значимость большая. Я подсчитал, что у нас почти треть миллиона людей в той или иной степени ходят по разным маршрутам, по нацпаркам, по природной тропе, а мы всё это объединили. Чтобы люди могли приезжать, приходить, заниматься спортом. Это уже такая визитная карточка Башкирии и всего Южного Урала. Раис Габитов, создатель проекта Большой Южноуральской тропы

А вот креативной территорией признан второй по численности и величине город республики – Стерлитамак. Радий Хабиров подчеркнул, что регион богат на талантливых людей, которые формируют современную культуру.

Наши таланты удивляют и радуют жителей не только нашей республики и России, а уже обладают определённым международным авторитетом. Это наши музыкальные произведения, IT-продукты, башкирское кино и анимация. А многие проекты наших урбанистов завоевывают места на самых престижных международных конкурсах. Поэтому нам всегда есть чем и кем гордиться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан