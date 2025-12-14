Новые премии и школы: как в Башкирии развивают креативные индустрии

Мощная сила для обновления Башкортостана. Республика в лидерах по развитию креативных индустрий в России. Об этом на текущей неделе говорили на стратегической сессии с участием Радия Хабирова и федеральных экспертов. В регионе создан специальный фонд, чтобы поддерживать предпринимателей, есть отдельный праздник, действует совет и принят закон о развитии этой отрасли. А еще учредили премию «Создатели». В минувший понедельник ею удостоили лучших творцов, деятелей искусства, музыки и кино. О том, как формируется экономика настоящего и будущего и каких целей необходимо достигнуть уже через пять лет, – в нашем сюжете.
Под руководством опытного наставника подростки учатся правильно выбирать ракурс. Главное, чтобы не было лишнего света и пустоты в кадре. Такие знания от ведущих фотографов получают воспитанники школы креативных индустрий на базе Уфимского училища искусств. Еще они создают мультфильмы и сочиняют песни. Глеб Ширнин сейчас записывает подкасты, а в будущем намерен открыть собственную студию. В свои 13 он уже зарабатывает деньги.
Кроме Уфы такая возможность есть в Стерлитамаке и Сибае в рамках федерального проекта «Придумано в России». За два года из креативных школ вышло немало подготовленных видеографов, фотографов и специалистов по продвижению контента в соцсетях. Кроме того, в столице совсем скоро осваивать творческие навыки будут и взрослые.
В Башкортостане, как и по всей России, огромное внимание уделяют креативной экономике. В последние годы она развивается стремительными темпами. Всё благодаря системной работе, которую выстроили в регионе при непосредственном участии Радия Хабирова.
Поэтому в республике определили 16 направлений креативных индустрий от музыки и кино, до дизайна и IT-технологий. Отдельно разработали и меры поддержки.
Для предпринимателей и творцов создан специальный фонд креативных проектов с капиталом 50 миллионов рублей, чтобы предоставлять налоговые каникулы, компенсировать затраты на работу с маркетплейсами и рекламу в интернете. А еще выдавать субсидии и финансовую помощь тем, кто реализует образовательные программы.
Башкортостан первым в стране учредил День креативных индустрий и совет по их развитию. И это дало свои первые результаты. По итогам года Башкортостан вошел в тройку лучших регионов в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий.
По мнению федеральных экспертов, республика активно задает тренды для других регионов, когда и на муниципальном уровне привлекают чиновников к вопросу развития индустрий.
Яркое тому подтверждение – решение поощрять творцов специальной премией «Создатели». На конкурс заявились более 400 участников. Огромное внимание после победы в номинации «Креативный наставник» на себе ощутил директор медиашколы «Телешко» Рустем Аднабаев. За 13 лет он подготовил около трёх тысяч юных журналистов. Многие из них трудятся на федеральных каналах и в командах известных блогеров. Вместе с коллегами режиссер продолжает учить тому, как правильно создавать медиаконтент. Проект стал всероссийским, филиалы есть во многих городах страны. Успех на конкурсе даёт и по сей день свои плоды.
Известный блогер и амбассадор региона Раис Габитов тоже в числе победителей. Его отметили за создание и продвижение Южноуральской тропы. Это тысячи километров маршрута по самым живописным местам Башкортостана и Челябинской области. Награду путешественник получал из рук Юрия Ветлугина, известного на всю страну как Юра-дворник, что только подчеркивает креативный подход организаторов премии.
А вот креативной территорией признан второй по численности и величине город республики – Стерлитамак. Радий Хабиров подчеркнул, что регион богат на талантливых людей, которые формируют современную культуру.
Сейчас доля креативных индустрий в экономике республики невелика. К 2030 году стоит цель увеличить её в валовом внутреннем продукте до 6%, следуя мировым и федеральным трендам, а также задачам, поставленным главой государства. Именно молодые таланты, владеющие современными инструментами, будут формировать завтрашний день и диктовать тренды.