Фермер из Башкирии получил 3 млн рублей на агростартап

150 литров в сутки. Такие объемы кобыльего молока намерен получать молодой фермер из Стерлибашевского района. Алмаз Рахимкулов стал одним из победителей конкурса республиканского Минсельхоза «Агростартап». Фермер уже закупил лошадей и технику. В развитии хозяйства будет помогать вся семья.
С лошадьми Алмаз Рахимкулов уже давно нашел общий язык. С детства он катается верхом, да и отцу помогал пасти семейный табун. О коневодстве мечтал давно, хотел пойти по стопам родителей. В итоге накопил 300 тысяч рублей и подал заявку на участие в конкурсе «Агростартап». В результате стал победителем и получил 3 млн рублей.
200 тысяч рублей по программе поддержки выделил и район. Свой табун Алмаз пасет вместе с отцовским. Зимой лошади на тебеневке. Без движения эти животные не могут. Да и в районе есть просторные пастбища.
Ранее семья помогла Алмазу приобрести здание фермы. Во всем начинающий фермер советуется с отцом, который уже давно занимается коневодством. В планах Рахимкуловых – развитие широкого производства.
О кисломолочном продукте семья фермеров знает практически всё. Кумысом в семье Рахимкуловых занимаются уже 7 лет. Напиток делают у себя дома строго по традиционным технологиям. Но уже этой весной у фермеров появится свой большой цех.
Тонкости приготовления кисломолочного напитка знает мама Алмаза Гульназ. Говорит, даже стены помещения влияют на вкус. Поэтому цех будет из деревянного сруба.
По данным регионального Минсельхоза, в 2020 году по проекту «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» 68 начинающих предпринимателей получили более 210 млн рублей по грантам «Агростартапа». Тем временем Алмаз Рахимкулов планирует этим летом получать по 100 литров кобыльего молока в сутки, а на следующий год – увеличить объем до 150. Тем более что в последние годы растет спрос на кумыс. И значит, дело однозначно пойдет.