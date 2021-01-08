Фермер из Башкирии получил 3 млн рублей на агростартап

150 литров в сутки. Такие объемы кобыльего молока намерен получать молодой фермер из Стерлибашевского района. Алмаз Рахимкулов стал одним из победителей конкурса республиканского Минсельхоза «Агростартап». Фермер уже закупил лошадей и технику. В развитии хозяйства будет помогать вся семья.

С лошадьми Алмаз Рахимкулов уже давно нашел общий язык. С детства он катается верхом, да и отцу помогал пасти семейный табун. О коневодстве мечтал давно, хотел пойти по стопам родителей. В итоге накопил 300 тысяч рублей и подал заявку на участие в конкурсе «Агростартап». В результате стал победителем и получил 3 млн рублей.

На эти деньги мы закупили 29 кобыл, одного жеребца и пресс-подборщик. Со стороны республики это большая помощь. Потому что без этих денег с нуля начать очень тяжело. Алмаз Рахимкулов, фермер

200 тысяч рублей по программе поддержки выделил и район. Свой табун Алмаз пасет вместе с отцовским. Зимой лошади на тебеневке. Без движения эти животные не могут. Да и в районе есть просторные пастбища.

Под пастбища ему выделено 100 гектаров, под сенокосы – 60. И под фураж, под зерно, то есть пашни, получается, еще 60 гектаров. Начинающим фермерам мы всегда рады помочь. Фермер – это будущее села. Колхозов же не осталось. Явдат Фаткуллин, глава Яшергановского сельсовета

Ранее семья помогла Алмазу приобрести здание фермы. Во всем начинающий фермер советуется с отцом, который уже давно занимается коневодством. В планах Рахимкуловых – развитие широкого производства.

У меня двое сыновей. Цель такая – кооперация вместе с сыновьями, семейная. На первом месте – производство кумыса, мяса – конины. В дальнейшем, загадывать конечно не будем, качественную упаковку мяса планируем запустить. Фават Рахимкулов, фермер

О кисломолочном продукте семья фермеров знает практически всё. Кумысом в семье Рахимкуловых занимаются уже 7 лет. Напиток делают у себя дома строго по традиционным технологиям. Но уже этой весной у фермеров появится свой большой цех.

Тонкости приготовления кисломолочного напитка знает мама Алмаза Гульназ. Говорит, даже стены помещения влияют на вкус. Поэтому цех будет из деревянного сруба.