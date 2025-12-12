В Башкирии на оснащение школьных кабинетов выделили более 200 млн рублей

Средства на дополнительное оснащение кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины в этом году получили больше 700 школ республики. В рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям» в образовательных учреждениях закупили лазерные и фрезерные станки, швейные машинки и другое учебное оборудование.
Не только зашить дырку на одежде с помощью обычной иголки, но и свободно пользоваться швейной машинкой. Для ученицы 8 класса Мадины Шигаповой уроки труда или, как ещё на современный лад, «технологии» – это, прежде всего, обучение самостоятельности.
Класс труда для девочек в 110-й школе укомплектован современными швейными машинками с электроприводом. А недавно кабинет дооснастили оборудованием в рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям».
Дооснастили в школе и кабинет труда для мальчиков. Здесь появился новый верстак, выжигатель, шлифмашинка и, наверное, главное приобретение – лазерный станок. Это маленький аналог большого производственного оборудования для лазерной обработки деревянных и пластиковых деталей.
В рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям» в школах Башкортостана также комплектуют средствами обучения кабинеты основ безопасности и защиты Родины. Всего же в 2025 году за счет консолидированного бюджета удалось укрепить материально-техническую базу в 711 школах. На эти цели было направлено чуть больше 200 миллионов рублей. Примерно по такой же схеме в следующем году планируется оснастить оборудованием кабинеты изобразительного искусства, музыки и физики.