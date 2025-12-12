В Башкирии на оснащение школьных кабинетов выделили более 200 млн рублей

Средства на дополнительное оснащение кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины в этом году получили больше 700 школ республики. В рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям» в образовательных учреждениях закупили лазерные и фрезерные станки, швейные машинки и другое учебное оборудование.

Не только зашить дырку на одежде с помощью обычной иголки, но и свободно пользоваться швейной машинкой. Для ученицы 8 класса Мадины Шигаповой уроки труда или, как ещё на современный лад, «технологии» – это, прежде всего, обучение самостоятельности.

Недавно мне это очень понадобилось, то есть не нужно всегда обращаться за помощью к маме, ты сам учишься этому. Нам очень всем нравится и шить, и вязать, и готовить, то есть нам, как девочкам, это вообще очень нужно в жизни. Мадина Шигапова, ученица 8 класса школы №110

Класс труда для девочек в 110-й школе укомплектован современными швейными машинками с электроприводом. А недавно кабинет дооснастили оборудованием в рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям».

Детям всё больше и больше хочется использовать какое-то оборудование, потому что вручную работать тоже хорошо, но когда есть оборудование, то, во-первых, изделия сами получаются более качественными, и это занимает меньше времени, ну им самим даже интереснее, осваивать какие-то новые виды машин швейных даже. Наталья Багманова, учитель труда школы №110

Дооснастили в школе и кабинет труда для мальчиков. Здесь появился новый верстак, выжигатель, шлифмашинка и, наверное, главное приобретение – лазерный станок. Это маленький аналог большого производственного оборудования для лазерной обработки деревянных и пластиковых деталей.

У нас расширяются возможности. При помощи лазерного станка можно уже более сложные детали вырезать и выжигать. Ну и получать различные проектные работы, можно уже выставляться на различные конкурсы, участвовать во всяких олимпиадных работах. Фларис Бикбулатов, учитель труда школы №110