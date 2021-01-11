В Башкирии скончалась одна из сестёр, которая пострадала в страшном ДТП с автобусами

10 января в Салаватском районе произошла страшная авария с двумя пассажирскими автобусами. Они лоб в лоб столкнулись на 36 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Известно, что автобусы двигались по направлению «Уфа-Большеустинское».

В результате столкновения пострадали 12 человек. Два ребёнка – 13-летняя девочка и 6-летний мальчик — погибли от полученных травм. Также в тяжёлом состоянии былигоспитализированы две сестры 17 и 13 лет.

Как сообщает издание «КП-Уфа», девочки и их мама возвращались домой после гостей, но стали участницами жуткой аварии. Сёстры получили множественные открытые переломы, в том числе, перелом шейных позвонков, черепно-мозговую травму. Их в срочном порядке доставили в реанимацию Малоязовской ЦРБ, где сразу прооперировали.

К сожалению, спасти 17-летнюю девушку не удалось. У неё было травмировано лёгкое, сломано несколько шейных позвонков – после операции она впала в кому. Врачам не удалось спасти жизнь девочки. Её младшая сестра находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.