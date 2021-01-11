В Уфе на проспекте Салават Юлаева перевернулась иномарка

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе перевернулась иномарка. По данным ГИБДД, водитель Kia Rio, двигаясь по крайней левой полосе, столкнулась с Ford Focus при перестроении. От удара Kia опрокинулась.
Пострадала женщина, которая находилась за рулем. Ей понадобилась медицинская помощь. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Сегодня стало известно, что скончалась одна из сестёр, которая пострадала в ДТП в Салаватском районе. Авария произошла накануне днём. Столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП 12 человек получили травмы. 13-летняя девочка и 6-летний мальчик погибли на месте. Также в тяжёлом состоянии были госпитализированы две сестры 13 и 17 лет. Спасти последнюю не удалось. Её младшая сестра находится в реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжёлое.