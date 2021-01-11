В Уфе на проспекте Салават Юлаева перевернулась иномарка

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе перевернулась иномарка. По данным ГИБДД, водитель Kia Rio, двигаясь по крайней левой полосе, столкнулась с Ford Focus при перестроении. От удара Kia опрокинулась.

Сегодня стало известно, что скончалась одна из сестёр, которая пострадала в ДТП в Салаватском районе. Авария произошла накануне днём. Столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП 12 человек получили травмы. 13-летняя девочка и 6-летний мальчик погибли на месте. Также в тяжёлом состоянии были госпитализированы две сестры 13 и 17 лет. Спасти последнюю не удалось. Её младшая сестра находится в реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжёлое.