Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Уфа планирует принять зимние Олимпийские игры 2030 года.Город может подать заявку как кандидат на проведение главных спортивных игр четырехлетия. Этот пункт есть в сводном перечне мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия столицы.
«Башкортостан – регион спортивный. Например, Татарстан дважды уже изъявлял желание. Так что, все возможно», – отметил почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Ещё одно мнение озвучил почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Он заявил, что голосование будет проходить за семь лет до Игр-2030. К тому времени санкции уже закончатся. В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому.
Отметим, что Олимпиада 2030 года станет 26-й по счету. В 2026 году игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).