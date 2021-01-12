Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

«Башкортостан – регион спортивный. Например, Татарстан дважды уже изъявлял желание. Так что, все возможно», – отметил почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Ещё одно мнение озвучил почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Он заявил, что голосование будет проходить за семь лет до Игр-2030. К тому времени санкции уже закончатся. В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому.