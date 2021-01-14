Мать уфимца, осужденного за убийство педофила: «Горжусь своим сыном»

Убил педофила – попал за решётку. Присяжные признали виновным уфимца, который вступился за подростков.

 Приговор по резонансному делу вынесли сегодня в Калининском районом суде Уфы. Владимир Санкин получил 8 лет колонии строго режима. Наручники надели прямо в зале суда. При этом с  Владимира Санкина сняли обвинения в разбое. Сам подсудимый утверждает, что поступил правильно.

Он так же поступил бы. Правильно сделал! Я горжусь своим сыном! Пусть хоть что говорят про него, он правильно сделал! 

Галина Санкина, мать Владимира Санкина

Резонансное ЧП произошло в начале февраля прошлого года. О Владимире Санкине, который якобы убил педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей. Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Как выяснилось, он ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. За несколько месяцев до происшествия мужчина освободился из мест лишения свободы, где провёл 11 лет.