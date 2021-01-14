В Башкирии школьникам, которые ходили «учиться» в коровник, провели интернет

26.11.2020 Главным государственным санитарным врачом в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по Республике Башкортостан были введены ограничительные мероприятия (карантин) в 5-9 классах МБОУ СОШ деревни Илькинеево. 26.11.2020 учебный процесс в 5-9 классах в очном режиме был приостановлен. В 5-9 классах была организована дистанционная форма обучения. Для координации работы педагогов, родителей и обучающихся с использованием групп в мессенджере WhatsApp по отдельным предметам и класс-комплектам; для проведения онлайн-занятий с использованием программы Zoom; для обучающихся в селе Новомусино при низкой скорости Интернета с использованием кейсов, мобильной связи, учебников и тетрадей. Классным руководителем в ненадлежащим образом был проведен мониторинг необходимого технического обеспечения для организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет, электронной почты обучающегося и родителей, адрес Интернет-ресурса для видео-взаимодействия) у учащихся из села Новомусино, а так же ненадлежащая организация доставки учебных материалов и выполненных домашних заданий с учетом минимизации личных контактов с использованием школьного транспортного средства в случае отсутствия условий проведения дистанционных уроков с применением Интернет-технологий привели к нарушению конституционных прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Руководителям образовательных организаций рекомендовано дополнительно изучить и использовать в работе Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. С 08.12.2020 года, после отмены карантина в 5-9 классах, занятия в школе проходили в обычном режиме в соответствии с планом и расписанием.