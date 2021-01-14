«Напряженность сняли»: в Уфе рассказали о работе Антиковидного центра

Число звонков сократилось, но вопросы остались. В Антиковидный центр республики поступает все больше звонков с вопросами о вакцинации. С начала работы колл-центра сотрудники обработали свыше 33 тысяч вызовов. Кто дежурит на телефоне и в каком режиме теперь работают операторы?
Психологи, педагоги и библиотекари, работники музеев и дорожных организаций. Уже продолжительное время всех этих людей объединяет общая цель – помочь жителям республики. Телефонные звонки не умолкают ни на минуту. Из 33 тысяч поступивших обращений примерно 1,5 тысячи – информационные.
В топе обращений по-прежнему остается тема оказания амбулаторной помощи. А вот второй по популярности вопрос, касающийся результатов тестов на COVID, уступил место вопросам о вакцинации. Но ситуационный центр – это не только про коронавирус. Иногда люди звонят, просто чтобы поделиться переживаниями. Бывает, сливают негатив, выплескивают накопившееся раздражение, рассказывают сотрудники. Но операторы занимаются не только приёмом звонков.
Для удобства и оперативности сотрудников разделили на несколько групп: в каждой, кроме операторов, есть медицинский эксперт. Лучшие теоретики и практики республики отвечают на вопросы, связанные с коронавирусом.
Антиковидный ситуационный центр республики работает с ноября 20-го года. И за это время поступило свыше 30 тысяч обращений от жителей. Сейчас звонки принимают 40 операторов. Они работают по 12 часов в день. За одну смену сотрудники центра обрабатывают в среднем от 300 до 500 вызовов.
Уменьшилось и число работающих операторов. Всё это говорит о том, что Антиковидный центр справляется со своей основной задачей. В нынешних условиях он стал связующим звеном между жителями республики и врачами. Нагрузка на поликлиники и больницы стала меньше, напряжение снято.