«Напряженность сняли»: в Уфе рассказали о работе Антиковидного центра

Число звонков сократилось, но вопросы остались. В Антиковидный центр республики поступает все больше звонков с вопросами о вакцинации. С начала работы колл-центра сотрудники обработали свыше 33 тысяч вызовов. Кто дежурит на телефоне и в каком режиме теперь работают операторы?

Психологи, педагоги и библиотекари, работники музеев и дорожных организаций. Уже продолжительное время всех этих людей объединяет общая цель – помочь жителям республики. Телефонные звонки не умолкают ни на минуту. Из 33 тысяч поступивших обращений примерно 1,5 тысячи – информационные.

В топе обращений по-прежнему остается тема оказания амбулаторной помощи. А вот второй по популярности вопрос, касающийся результатов тестов на COVID, уступил место вопросам о вакцинации. Но ситуационный центр – это не только про коронавирус. Иногда люди звонят, просто чтобы поделиться переживаниями. Бывает, сливают негатив, выплескивают накопившееся раздражение, рассказывают сотрудники. Но операторы занимаются не только приёмом звонков.

Мы иногда обзваниваем жителей, которым уже оказывалась помощь в нашем центре. Я выясняла, пришел ли к одному из звонивших врач на вызов. Оказалось, что пациент умер. Мне было очень сложно. Зульфия Янузакова, оператор колл-центра

Для удобства и оперативности сотрудников разделили на несколько групп: в каждой, кроме операторов, есть медицинский эксперт. Лучшие теоретики и практики республики отвечают на вопросы, связанные с коронавирусом.

Антиковидный ситуационный центр республики работает с ноября 20-го года. И за это время поступило свыше 30 тысяч обращений от жителей. Сейчас звонки принимают 40 операторов. Они работают по 12 часов в день. За одну смену сотрудники центра обрабатывают в среднем от 300 до 500 вызовов.

Центр отработал достаточно солидно за это время. Дело даже не в количестве звонков, а в том накале, который был до открытия Ситуационного центра. Да, звонки, вопросы есть и сейчас, но уже не столь горячие, как раньше. Напряженность сняли. Елена Прочаковская, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям