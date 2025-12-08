В Уфе работает уникальный Центр ментального здоровья

В Башкортостане стремительно растёт количество выявленных диагнозов, связанных с аутистическим расстройством у детей. Так, более полутора тысяч детей за год прошли абилитацию в Центре ментального здоровья, уникальном в России. Учреждению при Республиканской клинической психиатрической больнице свыше двух лет. Его посетила Каринэ Хабирова.
Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» вручила родительницам благодарности. Они прошли программу обучения «Девять шагов» и поддерживают сообщество мам и пап, обмениваются опытом, поскольку дети проходят восстановление не только в стенах организаций здравоохранения, но и дома.
Каринэ Хабирова поблагодарила коллектив центра и родителей за их труд. Ведь в регионе создана система по данному направлению. Опыт изучают и в других регионах страны.
Сейчас на контроле у специалистов центра свыше 3,5 тыс. детей. В учреждении трудятся логопеды, дефектологи, физиотерапевты. Врачи в режиме одного окна способны помочь маленьким пациентам и их родителям.