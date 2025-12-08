В Уфе работает уникальный Центр ментального здоровья

Я хочу поблагодарить сотрудников центра, потому что вы каждый день развиваетесь, каждый день ищете что-то новое и внедряете на территорию республики всё, что есть. То, что сейчас доступно не только в нашей стране, но и у других специалистов по всему миру, которые также работают над тем, чтобы наши детки могли жить полноценной и радостной жизнью, такой же, как и у других детей.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»