В Уфе работает уникальный Центр ментального здоровья

В Башкортостане стремительно растёт количество выявленных диагнозов, связанных с аутистическим расстройством у детей. Так, более полутора тысяч детей за год прошли абилитацию в Центре ментального здоровья, уникальном в России. Учреждению при Республиканской клинической психиатрической больнице свыше двух лет. Его посетила Каринэ Хабирова.

Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» вручила родительницам благодарности. Они прошли программу обучения «Девять шагов» и поддерживают сообщество мам и пап, обмениваются опытом, поскольку дети проходят восстановление не только в стенах организаций здравоохранения, но и дома.

Каринэ Хабирова поблагодарила коллектив центра и родителей за их труд. Ведь в регионе создана система по данному направлению. Опыт изучают и в других регионах страны.

Я хочу поблагодарить сотрудников центра, потому что вы каждый день развиваетесь, каждый день ищете что-то новое и внедряете на территорию республики всё, что есть. То, что сейчас доступно не только в нашей стране, но и у других специалистов по всему миру, которые также работают над тем, чтобы наши детки могли жить полноценной и радостной жизнью, такой же, как и у других детей.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»

Сейчас на контроле у специалистов центра свыше 3,5 тыс. детей. В учреждении трудятся логопеды, дефектологи, физиотерапевты. Врачи в режиме одного окна способны помочь маленьким пациентам и их родителям.

