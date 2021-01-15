В Башкирии осудят родителей, которые избили 8-летнего сына прямо на улице

Жители Благовещенска обвиняются в жестоком обращении со своим 8-летним сыном и в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию ребёнка.
Семья попала в громкий скандал летом 2020 года. Очевидцы выложили в социальные сети видео, на котором хорошо видно и слышно, как мать и отец избивают мальчика прямо на улице. При этом ребёнок громко кричит, просит остановиться, но это совсем не смущает горе-родителей. К слову, на помощь к мальчику так никто и не пришёл, хотя инцидент произошёл днём.
Следователи вскоре выяснили, что подобным мучениям мальчик подвергается уже на протяжении двух лет. Родители систематически били сына, оскорбляли, постоянно ругали, не чураясь использовать нецензурную брань, а также постоянно выпивали при мальчике.
Сегодня, 15 января, стало известно, что жестокие родители предстанут перед судом. Известно, что обвиняемые признают свою вину.
Фото: соцсети.