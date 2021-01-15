В Башкирии осудят родителей, которые избили 8-летнего сына прямо на улице

Семья попала в громкий скандал летом 2020 года. Очевидцы выложили в социальные сети видео, на котором хорошо видно и слышно, как мать и отец избивают мальчика прямо на улице. При этом ребёнок громко кричит, просит остановиться, но это совсем не смущает горе-родителей. К слову, на помощь к мальчику так никто и не пришёл, хотя инцидент произошёл днём.