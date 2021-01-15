«Всех вас сожгу»: жительница Уфы рассказала об угрозах мужа после развода

Жительница Уфы Алёна рассказала в передаче «Мужское/Женское» историю своего непростого брака и тяжелого развода. Её бывший муж Борис подвергал семью настоящим мучениям, а после развода пообещал расправиться с родными.
Алёна прожила с Борисом в браке 12 лет. У них есть два ребёнка – 11-летняя девочка и 5-летний мальчик. И если в начале семейной жизни всё было хорошо, вскоре Борис показал свой настоящий характер.
По словам женщины, долгое время Борис изменял ей, избивал, оскорблял, мучил и детей. Алёне не хотелось терпеть такое отношение к себе, поэтому она подала на развод. Но после этого отношения между супругами стали ещё хуже. Бориса повергла в шок новость о расставании, тогда он начал угрожать Алёне убийством, обещал расправиться и с собой.
Алёна предоставила редакции программы ужасающие записи угроз бывшего мужа. Сейчас семья живёт отдельно, прячется от гнева супруга и отца.
Женщина не раз писала заявления на мужа в полицию. Однако всегда верила, что Борис может измениться, что такое больше не повторится, и забирала заявления назад.
Сам Борис пытался оправдаться тем, что и Алёна изменяла ему. А зачем он бил детей, издевался над ними, смотрел порно прямо при маленьких, он не смог сказать. Оказалось, у Бориса есть дети, которые появились у него вне брака. 11-летняя дочка Алёны и Бориса рассказала, что отец избил её после отказа сидеть с неродными братьями и сёстрами. Борис угрожал не только жене, но и маленькой дочери – девочка зачитала угрозы в студии.
Студия единогласно решила, что Борис не имеет права приближаться к бывшей семье. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы убийством, только если на ситуацию вовремя обратят внимание правоохранительные органы.
К счастью, ведущие программы прямо в эфире пригласили полицейских, которые забрали Бориса в отделение, где Алёна вновь напишет заявление на бывшего мужа.
Такие страшные ситуации не редкость. Женщинам, которые подверглись домашнему насилию, зачастую не к кому обратиться за помощью. Так, в Башкирии до сих пор нет единого центра, который бы оказал жертвам домашней тирании юридическую, психологическую, материальную помощь. Женщины, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, могут обратиться в Республиканский кризисный центр «Семья».
Однако в прошлом году в республике был запущен большой социальный проект «Сильные не бьют», который направлен на профилактику насилия не только в семье, но и в школах. Большое количество женщин получили необходимую помощь, а жертвы насилия прошли реабилитацию.
Фото: скриншоты программы «Мужское/Женское».