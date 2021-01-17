Развязка на Заки Валиди в Уфе: как объехать пробки

На неделе жители и гости столицы в полной мере ощутили масштаб работ по реконструкции развязки на Южном въезде. Даже глава республики признался, что опоздал на оперативное совещание, застряв в пробке. И похоже, ситуация с заторами может стать реальностью на ближайшие полгода, если не больше. В субботу рабочие приступили ко второму этапу ограничений, закрыв полностью путепровод на Монументе Дружбы. Наш корреспондент оценил дорожную обстановку и попытался понять, можно ли обойти пробки.

Плотный поток машин, раздраженные сигналы автомобилистов. Впрочем, разрулить эту ситуацию не помогают ни клаксоны, ни даже регулировщик, который просто не в силах развести все потоки. Пройденное расстояние водители измеряют не в километрах, а в минутах, потраченных на простаивание в пробках.

С Заки Валиди, 58, полчаса уже стою. Вот выехал только, 200 метров стою. Денис, житель г. Уфы

Причиной коллапса стало ограничение движения на путепроводе в сторону Монумента Дружбы. Чтобы пересечь этот небольшой участок эстакады, которую перекрыли рабочие, водителям приходилось делать крюк по Бельскому мосту, деля дорогу с теми, кто выезжал из центра на периферию.

Куда больше вопросов у автомобилистов вызвал второй этап ремонта. В целях трехдневного эксперимента чиновники перекрыли путепровод полностью в обе стороны. Теперь те, кто едет от Монумента Дружбы в сторону центра, перед эстакадой должны спуститься вниз и пересечь проспект Салавата Юлаева. Для этого рабочие организовали сквозной проезд, убрав часть отбойников. Установили светофоры. Время сигналов, однако, распределено неравномерно: для одного потока машин зеленый горит 30 секунд, для другого – 2,5 минуты.

Мы мониторим ситуацию, смотрим, докуда растягивается «хвост», прибавляем наиболее загруженные направления. Руслан Яхиббаев, заместитель главного инженера предприятия «Уфагорсвет»

Диспетчеры из центра управления уже не раз перенастраивали светофоры. И все же специалисты рекомендуют по возможности выбирать альтернативные пути движения. Например, заезд в столицу через Затон или по нагаевскому шоссе. Правда, расстояние получается в 2 раза больше – как минимум на 15 километров.

Мы решили провести журналистский эксперимент и измерить время движения по альтернативным маршрутам движения. Поскольку я сам не автомобилист, мне поможет мой коллега Азат Садреев, который живет в одном из отдаленных районов Уфы – в Деме.

В качестве отправной точки мы выбрали демскую развязку. Конечная – здание Конгресс-холла. Объездной путь через закрытую эстакаду и улицу Заки Валиди занял 12 минут. Но это с учетом выходного дня и малой загруженности на дорогах. Гораздо быстрее движение пошло через уфимскую набережную. Улица четырехполосная, машин почти нет. Однако и тут есть свои нюансы.

Подъем к Конгресс-холлу от Набережной сегодня нужно чистить всю ночь, особенно под утро, при необходимости посыпать реагентами – так и быть, грязь уж потерпеть можно. Потому что если будет гололед и забуксует хоть одна машина, она соберет за собой хвост. Вся Набережная просто встанет. Азат Садреев, тележурналист

В администрации говорят, что развязка уже давно исчерпала свою пропускную способность. Подошел срок планового ремонта. Разгрузить ситуацию должен и строящийся между двух существующих новый мост. Но его нужно увязать с путепроводом, иначе проблему пробок не решить. Именно поэтому необходимо расширить проезжую часть с 4 полос до 6.

Габарит моста увеличивается, будет добавляться по одной полосе в каждую сторону, и он удлиняется 9 метров. Если примут решение полностью перекрыть путепровод, то сроки строительства сократятся. Евгений Юткин, заместитель начальника по производству Мостоотряда №30