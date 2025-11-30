В Уфе расцвела орхидея с запахом шоколада и ванили

В оранжерее Уфы расцвела орхидея с уникальным запахом. Об этом рассказали представители Ботанического сада.

Фото №1 - В Уфе расцвела орхидея с запахом шоколада и ванили

Орхидея стангопея тигровая родом из джунглей Центральной и Южной Америки. Цветок является эпифитом, то есть растением, растущим на других растениях.

Листья орхидеи длиной до 30 см, а побег с цветком — до 9 см. При цветении формируется до трёх очень крупных цветков, в диаметре достигающих до 17 см. Стангопея отличается очень приятным ароматом с нотками ванили и шоколада. Однако цветение продолжается максимум три дня.

Фото: Ботанический сад. 

Акции БСТ
Медиа школа