В Уфе расцвела орхидея с запахом шоколада и ванили

Листья орхидеи длиной до 30 см, а побег с цветком — до 9 см. При цветении формируется до трёх очень крупных цветков, в диаметре достигающих до 17 см. Стангопея отличается очень приятным ароматом с нотками ванили и шоколада. Однако цветение продолжается максимум три дня.