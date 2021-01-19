В Башкирии появилось видео страшной аварии с пятью пострадавшими

Сегодня, 19 января, в Чекмагушевском районе произошла страшная авария. По сообщениям регионального ГИБДД, в аварии пострадали шесть человек: один умер на месте ДТП, пятеро доставлены в больницу.

На 62 км трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись «Дэу Неския» и «Фольксваген Джетт». Как стало известно, автомобили столкнулись на полной скорости лоб в лоб в условиях сильнейшего снегопада. Это хорошо видно на кадрах с видеорегистратора одной из машин.

В результате столкновения 50-летний водить «Дэу Нексия» скончалась на месте аварии. Его пассажиры – 53-летний мужчина и 54-летняя женщина – в срочном порядке госпитализированы. Помощь врачей понадобилась также 29-летному водителю, 25-летней и 66-летней пассажиркам «Фольксваген Джетт».