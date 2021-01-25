СК Башкирии расследует смерть 27-летнего парня, который упал с 16 этажа

В ноябре 2020 года на строительной площадке в Уфе произошёл несчастный случай. С 16 этажа упал 27-летний рабочий. Смерть несчастного расследует Следственный комитет Башкирии.

Фото №1 - СК Башкирии расследует смерть 27-летнего парня, который упал с 16 этажа

Инцидент произошёл в строящейся многоэтажке по улице Чернышевского. Упав с высоты, парень получил тяжёлые травмы и погиб на месте инцидента.

Выяснилось, что на балконе, на котором работал строитель, не было защитных ограждений и предупреждающих знаков. По факту смерти рабочего было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза, получены результаты расследования регионального подразделения Государственной инспекции труда, допрашиваются очевидцы, руководство и работники организаций подрядчика и застройщика, изъята организационно-распорядительная документация и должностные инструкции сотрудников. В ходе расследования действиям работников, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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