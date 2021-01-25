СК Башкирии расследует смерть 27-летнего парня, который упал с 16 этажа
В ноябре
2020 года на строительной площадке в Уфе произошёл несчастный случай. С 16
этажа упал 27-летний рабочий. Смерть несчастного расследует Следственный
комитет Башкирии.
Инцидент произошёл
в строящейся многоэтажке по улице Чернышевского. Упав с высоты, парень получил
тяжёлые травмы и погиб на месте инцидента.
Выяснилось,
что на балконе, на котором работал строитель, не было защитных ограждений и
предупреждающих знаков. По факту смерти рабочего было возбуждено уголовное
дело.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза, получены результаты расследования регионального подразделения Государственной инспекции труда, допрашиваются очевидцы, руководство и работники организаций подрядчика и застройщика, изъята организационно-распорядительная документация и должностные инструкции сотрудников. В ходе расследования действиям работников, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка.