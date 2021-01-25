СК Башкирии расследует смерть 27-летнего парня, который упал с 16 этажа

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза, получены результаты расследования регионального подразделения Государственной инспекции труда, допрашиваются очевидцы, руководство и работники организаций подрядчика и застройщика, изъята организационно-распорядительная документация и должностные инструкции сотрудников. В ходе расследования действиям работников, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ