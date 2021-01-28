В Башкирии за сутки пять человек пострадали в ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло пять аварий. Помощь врачей понадобилась также пяти пострадавшим. Подробности сообщает ГИБДД РБ.

Так, в Салавате 31-летняя местная жительница на «Тойота Ярис» сбила 51-летнюю женщину на улице Юрия Гагарина. Пешеход пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшей понадобилась помощь врачей.

Ещё одно ДТП зарегистрировано в Мелеузе, где на пересечении улиц Бурангулова и Ленина 49-летний водитель на «Рено Колео» сбил 67-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в больницу.

Также авария произошла в Стерлитамаке. 56-летняя автоледи за рулем «Лады Гранта» наехала на 73-летнего пенсионера на улице Караная Муратова. Мужчину доставили в больницу с травмами.